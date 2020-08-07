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Международные резервы Украины выросли благодаря новым заимствованиям

Киев, Пятница 07 августа 2020 10:19
Международные резервы Украины выросли благодаря новым заимствованиям
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размещение правительством евробондов комментировало потерю резервов за неблагоприятной ситуации на валютном рынке

Размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% (на 287,24 млн долларов). На 1 августа размер резервов составил 28 802,44 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 3500,28 млн долларов (на 13,8%).

Международные резервы Украины выросли благодаря новым заимствованиям

Как сообщало РБК-Украина, Минфин разместил выпуск евробондов на 2 млрд долларов с погашением в 2033 году с доходностью 7,25% годовых.

Также сообщалось, что Министерство финансов Украины выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму 806 млн долларов и заплатит за них 846 млн долларов.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов.

НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение июня 2020 года вырос на 12,4% (на 3,10 млрд долларов) и на 1 июля составил 28,5 млрд долларов.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

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