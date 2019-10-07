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Международные резервы Украины сократились на полмиллиарда долларов

Новости » Экономика    07.10.2019 - 15:38
Международные резервы Украины сократились на полмиллиарда долларов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Резервы в сентбяре упали из-за значительных погашений долгов

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2019 года сократился на 2,6% (на 577,47 млн долларов) на 1 октября составил 21 437,71 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года резервы выросли на 617,28 млн долларов (3,0%).

Уменьшение резервов в сентябре произошло в связи со значительным объемом погашений внешних долгов правительства Украины.

В то время в течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов и пополнил на эту сумму резервы.

Международные резервы Украины

Международные резервы Украины сократились на полмиллиарда долларов

Данные: НБУ

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2019 года. Согласно новому прогнозу, резервы составят 21,7 млрд долларов. При этом в апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов.

Напомним, Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.

Отметим, что международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

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