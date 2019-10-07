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Міжнародні резерви України скоротилися на півмільярда доларів

Новини » Економіка    07.10.2019 - 15:38
Міжнародні резерви України скоротилися на півмільярда доларів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви в вересні впали через значні погашення боргів

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,47 млн доларів) на 1 жовтня становив 21 437,71 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані НБУ.

Таким чином, з початку року резерви зросли на 617,28 млн доларів (3,0%).

Зменшення резервів у вересні відбулося через значний обсяг погашень зовнішніх боргів уряду України.

У той час протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млрд доларів і поповнив на цю суму резерви.

Міжнародні резерви України

Міжнародні резерви України скоротилися на півмільярда доларів

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк поліпшив прогноз з обсягом міжнародних резервів на кінець 2019 року. Згідно з новим прогнозом, резерви становитимуть 21,7 млрд доларів. При цьому в квітні НБУ прогнозував 21,2 млрд доларів резервів.

Нагадаємо, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Відзначимо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

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