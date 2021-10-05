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Международные резервы Украины за месяц сократились на 2,9 млрд долларов

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Украина, Вторник 05 октября 2021 17:45
Международные резервы Украины за месяц сократились на 2,9 млрд долларов Фото: международные резервы Украины за сентябрь сократились на 2,9 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2021 года сократился на 2,9 млрд долларов 28,7 млрд. долларов. Причиной стали значительные выплаты правительства по внешним заимствованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", - отметил Данилишин.

Напомним, Международный валютный фонд в августе перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

В то же время, по данным Минфина, пиковые выплаты по долгу в 2021 году планировались в сентябре - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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