Украина потеряла за месяц еще миллиард долларов резервов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

Размер международных резервов Украины в течение мая 2019 года снизился на 5,5% (на 1 123,12 млн долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 июня составил 19 401,60 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

С начала года ререзрвы сократились на 1 418,83 млн долларов (на 6,8%).

Как отметили в НБУ, в течение прошлого месяца Украина заплатила 1,8 млрд долларов по внешнему государственному долгу, выполнив все обязательства перед МВФ и другими международными финансовыми организациями, а также по єврооблигацям и облигациями внутреннего государственного займа.

"Несмотря на пиковую долговую нагрузку, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной. В то же время сохранение достаточно благоприятной ситуации на валютном рынке обеспечило чистую покупку валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке на сумму более 160 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

В конце апреля 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что объем резервов будет находится на уровне 21-22 млрд долларов на прогнозном горизонте. Этот прогноз был обусловлен предположением, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Председатель НБУ Яков Смолий 6 июня сообщил, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз относительно уровня международных резервов на конец 2019 года.