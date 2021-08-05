Международные резервы Украины выросли благодаря займу Минфина
Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593,39 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28 951,09 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
С начала года резервы сократились на 181,8 млн долларов (на 0,6%).
Как отметили в пресс-службе НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долларов, в том числе 525,8 млн долларов - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долларов - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долларов, из которых 368,9 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.
В то же время выкуп избытка валюты на межбанке позволил Национальному банку пополнить резервы на 188,0 млн долларов, добавили в НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины в конце июля разместило еврооблигации на сумму 500 млрд долларов с погашением в 2029 году. Довыпуск состоялся с доходностью 6,30%.
Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.
Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.