Запугивания со стороны боевиков в отношении миссии ОБСЕ являются недопустимыми, - СЦКК

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми угрозы боевиков по отношению к наблюдателям миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, по данным отчета ОБСЕ, 20 января члены миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотников неподалеку от поселка Софиевка (Луганская область). На места запуска беспилотника наблюдатели миссии зафиксировали прибытие грузовика с номерными знаками военного типа, на борту которого находились двое боевиков. Один из боевиков сообщил наблюдателям, что в соответствии с указаниями его командиров, "если кто-то из членов российско-оккупационных войск увидит в полете БПЛА СММ, квадрокоптер будет сбит".

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ. Откровенное запугивание боевиками международных наблюдателей свидетельствует о том, что их руководству есть что скрывать, поэтому они цинично препятствуют мониторинговым мероприятиям членов патруля миссии, пренебрегают минскими договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики угрожают сбивать беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование. Благодаря новой технике миссия сможет гораздо лучше фиксировать обстрелы.

Также сообщалось, что в конце января Европейская комиссия направит миссию в Мариуполь (Донецкая область) для изучения ситуации, сложившейся из-за агрессии России против Украины.