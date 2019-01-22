Залякування з боку бойовиків щодо місії ОБСЄ є неприпустимими, - СЦКК

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі

Українська сторона СЦКК вважає неприпустими погрози бойовиків по відношенню до спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Як повідомляється, за даними звіту ОБСЄ, 20 січня члени місії ОБСЄ втратили зв’язок з безпілотников неподалік від селища Софіївка (Луганська область). На місця запуску безпілотника спостерігачі місії зафіксували прибуття вантажівки з номерними знаками військового типу, на борту якої знаходилися двоє бойовиків. Один з бойовиків повідомив спостерігачам, що згідно з вказівками його командирів, "якщо хтось із членів російсько-окупаційних військ побачить у польоті БПЛА СММ, квадрокоптер буде збитий".

"Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими та безвідповідальними дії російсько-окупаційних військ по відношенню до легітимної діяльності патрулів СММ ОБСЄ. Відверте залякування бойовиками міжнародних спостерігачів свідчить про те, що їхньому керівництву є що приховувати, тому вони цинічно перешкоджають моніторинговим заходам членів патруля місії, нехтують мінськими домовленостями та свідомо провокують загострення збройного конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики погрожують збивати безпілотники моніторингової місії ОБСЄ.

Як писало РБК-Україна, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, місія ОБСЄ на Донбасі отримає новое обладнання. Завдяки новій техніці місія зможе набагато краще фіксувати обстріли.

Також повідомлялося, що наприкінці січня Європейська комісія направить місію в Маріуполь (Донецька область) для вивчення ситуації, що склалася через агресію Росії проти України.