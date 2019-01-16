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Миссия ОБСЕ получит новое оборудование, - Климкин

Новости » Политика    16.01.2019 - 16:18
Миссия ОБСЕ получит новое оборудование, - Климкин
Фото: Павел Климкин (twitter.com/pavloklimkin)

Климкин отметил, что мандат СММ должен распространяться на Донбасс и Крым

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе получит новое оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Климкин отметил, что в рамках визита министра иностранных дел Словакии и председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака на Донбасс у них состоялась обстоятельная дискуссия. В частности, был сформирован пакет конкретных предложений, которые словацкое председательство в ОБСЕ попытается реализовать.

"Очень важно усилить СММ, усилить человеческий потенциал, усилить СММ технически: нужны новые камеры, дроны. Очень важно, чтобы в конце концов СММ имел реальный доступ ко всей территории оккупированного Донбасса и того участка границы, которую мы не контролируем, очень важно, чтобы мы придали политический импульс...СММ получит новое оборудование, новые камеры, которые гораздо лучше будут фиксировать обстрелы. ОБСЕ будет более эффективно использовать дроны", - отметил он.

Кроме того, Климкин отметил, что СММ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, должен работать и для оккупированного Донбасса и оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Климкин сообщал, что представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе предлагают создать совместную миссию ООН и ОБСЕ на Донбассе.

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Новости Украины ОБСЕДонбассПавел Климкин
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