Международные футбольные матчи в Киеве пройдут со зрителями, - Кличко

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила провести матчи сборной Украины по футболу со зрителями. Однако, они смогут занять лишь 30% мест на стадионе.

Об этом заявил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Речь идет о таких матчах:

Пятница, 9 октября, 18:30. Украина U21 - Румыния U21. "Оболонь-Арена" (отбор на молодежное Евро-2021)

Субботу, 10 октября, 21:45. Украина - Германия. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА)

Вторник, 13 октября: 21:45. Украина - Испания. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА)

Отмечается, все эти матчи будут проходить с соблюдением противоэпидемических требований и правил.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.

Также РБК-Украина писало, что Украинская ассоциация футбола утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина. В этом протоколе прописаны нормы с учетом санитарных требований.

Кроме того, национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции без игроков "Шахтера".