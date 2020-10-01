В УАФ подтвердили, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями

Фото: зрители на трибунах "Славутич Арены" перед матчем Заря - Шахтер (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Матчи украинских команд в еврокубках, а также игры сборной Украины пройдут со зрителями. Разрешение на это предоставило Министерство здравоохранения.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Он отметил, что УАФ вел переговоры длительное время с Минздравом и ранее они были успешными, когда было получено разрешение на проведение матчей УПЛ с ограниченным количеством зрителей.

"Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители", - написал Павелко.

"Полгода совместно с Минздравом мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и смогли уже в середине лета вернуть болельщиков на матчи плей-офф УПЛ. Позже нам удалось получить разрешение на проведение международных матчей при участии зрителей", - отметил президент УАФ.

На следующей неделе сборная Украины сыграет два матча - товарищеский против Франции на выезде 7 октября и с Германией в Лиге наций 10-го. 13-го октября команда Андрея Шевченко сыграет с Испанией.

Напомним, сегодня УЕФА утвердил разрешение заполнять стадионы на 30% вместительности на матчах в еврокубках и сборных. Там уточнили, что это будет возможно с разрешения властей в каждой из европейских стран.

РБК-Украина уже писало, что в Украине разрешено пускать болельщиков на стадионы в регионах "зеленой" и "желтой" зоны карантина. Трибуны могут заполняться на 25%.

Также сегодня стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.