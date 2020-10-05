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Міжнародні футбольні матчі в Києві пройдуть з глядачами: список

Автор: Андрій Козловський

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила провести матчі збірної України по футболу з глядачами. Однак, вони зможуть зайняти лише 30% місць на стадіоні.

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Про це заявив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

Мова йде про такі матчі:

  • П'ятниця, 9 жовтня, 18:30. Україна U21 - Румунія U21. "Оболонь-Арена" (відбір на молодіжне Євро-2021)
  • Субота, 10 жовтня, 21:45. Україна - Німеччина. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА)
  • Вівторок, 13 жовтня: 21:45. Україна - Іспанія. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА)

Зазначається, усі ці матчі будуть проходити із дотриманням протиепідемічних вимог та правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.

Також РБК-Україна писало, що Українська асоціація футболу затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину. У цьому протоколі прописані норми з урахуванням санітарних вимог.

Крім того, національна збірна України 5 жовтня відправиться на товариський матч проти збірної Франції без гравців "Шахтаря".

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