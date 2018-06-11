Международные аудиторы подтвердили, что "Нафтогаз" не имеет права отключать горячую воду, - нардеп

Столичное КП "Киевтеплоэнерго" не должно платить по долгам частной компании "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", отметил нардеп Белоцерковец

Столичное КП "Киевтеплоэнерго" не должно платить по долгам частной компании "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", потому что не является ее правопреемником. Об этом у себя на Facebook написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец, подчеркнув, что таковы выводы международных аудиторов.

"В истории с беспочвенными попытками "Нафтогаза" взыскать с Киева 5 миллиардов гривен долгов "Киевэнерго" столица изначально строила свою позицию, опираясь на выводы международных аудиторских компаний", – объяснил парламентарий.

Он перечислил четкие юридические аргументы, подтверждающие "неправомерность действий" главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Во-первых, он ультимативно ссылается на одно и то же, а именно, что на основании 22 статьи закона Украины "О теплоснабжении" Киев якобы обязан забрать долг "Киевэнерго". Без этого "Нафтогаз" отказывается подписывать временный договор с городом на поставку газа. Представители аудитора из "большой четверки", проанализировав нормы законодательства Украины и соответствующую судебную практику, делают выводы, что положения 22 статьи не могут служить поводом для отказа в заключении договора на поставку газа с городом", – заявил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона, новое КП не является правопреемником "Киевэнерго", и это подтвердили аудиторы.

"С точки зрения действующего законодательства Украины, "Киевтеплоэнерго" не является правопреемником "Киевэнерго". Напомню, что "Киевтеплоэнерго" было создано на основании решения Киевсовета, а не в результате реорганизации "Киевэнерго", – подчеркнул советник мэра Киева.

По его словам, еще одним аргументом, доказывающим правоту городской власти, является то, что соответствующие положения данного закона и всей 22 статьи не действовали в момент подписания договора о передаче "Киевэнерго" всей энергетической отрасли столицы со стороны бывшего мэра Александра Омельченко. Соответственно, Киев не мог оценить и учесть риски, которые появились при принятии данного закона уже после подписания договора.

"Господин Коболев, таковы выводы аудиторов, и вы, как менеджер государственной компании, не имеете права их игнорировать. Если вы не согласны – нам прямая дорога в суд. Но еще раз предупреждаю: если вы и далее будете заниматься шантажом и вымогательством, ставя под удар киевлян, – будете нести прямую и персональную ответственность", – подытожил Белоцерковец.