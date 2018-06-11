Міжнародні аудитори підтвердили, що "Нафтогаз" не має права відключати гарячу воду, - нардеп

Столичне КП "Київтеплоенерго" не повинна платити за боргами приватної компанії "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України", зазначив нардеп Білоцерковець

Столичне КП "Київтеплоенерго" не повинна платити за боргами приватної компанії "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України", тому що не є її правонаступником. Про це у себе на Facebook написав радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцеркіоець, підкресливши, що такі висновки міжнародних аудиторів.

"В історії з безпідставними спробами "Нафтогазу" стягнути з Києва 5 мільярдів гривень боргів "Київенерго" столиця спочатку будувала свою позицію, спираючись на висновки міжнародних аудиторських компаній", – пояснив парламентарій.

Він перерахував чіткі юридичні аргументи, що підтверджують "неправомірність дій" глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"По-перше, він ультимативно посилається на одне і те ж, а саме, що на підставі статті 22 закону України "Про теплопостачання" Київ нібито зобов'язаний забрати борг "Київенерго". Без цього "Нафтогаз" відмовляється підписувати тимчасовий договір з містом на поставку газу. Представники аудитора з "великої четвірки", проаналізувавши норми законодавства України та відповідну судову практику, роблять висновки, що положення статті 22 не можуть служити приводом для відмови в укладенні договору на постачання газу з містом", – заявив Білоцерковець.

Він підкреслив, що з точки зору закону, нове КП не є правонаступником "Київенерго", і це підтвердили аудитори.

"З точки зору чинного законодавства України, "Київтеплоенерго" не є правонаступником "Київенерго". Нагадаю, що "Київтеплоенерго" було створено на підставі рішення Київради, а не в результаті реорганізації "Київенерго", – підкреслив радник мера Києва.

За його словами, ще одним аргументом, який доводить правоту міської влади, є те, що відповідні положення цього закону і всієї 22 статті не діяли в момент підписання договору про передачу "Київенерго" всієї енергетичної галузі столиці з боку колишнього мера Олександра Омельченка. Відповідно, Київ не міг оцінити і врахувати ризики, які з'явилися при прийнятті даного закону вже після підписання договору.

"Пане Коболєв, такі висновки аудиторів, і ви, як менеджер державної компанії, не маєте права їх ігнорувати. Якщо ви не згодні – нам пряма дорога в суд. Але ще раз попереджаю: якщо ви і далі будете займатися шантажем і вимаганням, ставлячи під удар киян, – будете нести пряму і персональну відповідальність", – підсумував Білоцерковець.