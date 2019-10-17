Международные арбитражи рассматривают 8 исков Украины против РФ на 12 млрд дол

Фото: Михаил Гальперин (minjust.ru)

Иски украинских компаний связаны с потерей активов во время аннексии Крыма

Международные инвестиционные арбитражи приняли к рассмотрению 8 исков украинских компаний против России на более 12 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Об этом сообщил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. Сообщается, что иски поданы украинскими компаниями в связи с потерей активов во время аннексии Крыма.

"На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более 12 млрд дол. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы", - сказал Гальперин.

Сообщается, что в исках украинские компании пытаются доказать, что на момент изъятия активов в период аннексии они являлись иностранными инвесторами в Крыму по смыслу соответствующего российско-украинского соглашения 1998 года о взаимной защите инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрэнерго" подало в арбитражный суд на Россию по поводу незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма. Компания требует компенсации за нарушение Россией межгосударственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Также РБК-Украина писало, что Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Сбербанка вследствие аннексии Крыма.