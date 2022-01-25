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В международной помощи нуждаются 2,9 млн украинцев, - ООН

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США, Вторник 25 января 2022 16:14
В международной помощи нуждаются 2,9 млн украинцев, - ООН Фото: собрание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В гуманитарной помощи в Украине нуждаются около 2,9 млн человек. В основном это люди, которые пострадали в результате событий на востоке Украины и проживающие на территориях, которые неподконтрольны правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Организации объединенных наций.

"В этом году в международной гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,9 млн жителей Украины, в основном пострадавших от конфликта на востоке и проживающих на территориях, которые неподконтрольны правительству", - говорится в сообщении.

В частности, в конце прошлого года ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине. Он предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек. Для реализации этого Плана требуется 190 миллионов долларов.

"Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность", - говорится в заявлении, с которым на брифинге в Нью-Йорке выступил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

ООН уже в седьмой раз представляет План помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В новом плане предусмотрена деятельность по оказанию помощи в сфере образования, по снабжению населения продуктами питания, обеспечению их социальной помощью, услугами в сфере санитарии и жильем.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

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