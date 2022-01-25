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Міжнародної допомоги потребують 2,9 млн українців, - ООН

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США, Вівторок 25 січня 2022 16:14
Міжнародної допомоги потребують 2,9 млн українців, - ООН Фото: збори Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (Spencer Platt / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Гуманітарної допомоги в Україні потребують близько 2,9 млн осіб. В основному це люди, які постраждали в результаті подій на сході України і проживають на територіях, які непідконтрольні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Організації об'єднаних Націй.

"Цього року міжнародної гуманітарної допомоги потребують приблизно 2,9 млн жителів України, в основному постраждалих від конфлікту на Сході і проживаючих на територіях, які непідконтрольні уряду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, наприкінці минулого року ООН розробила План гуманітарного реагування на 2022 рік по Україні. Він передбачає надання допомоги 1,8 мільйонам осіб. Для реалізації цього плану потрібно 190 мільйонів доларів.

"Гуманітарна спільнота в Україні прагне підтримувати народ України і вирішувати існуючі та потенційні потреби, проявляючи неупередженість, незалежність і нейтральність", - йдеться в заяві, з якою на брифінгу в Нью-Йорку виступив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік.

ООН вже всьоме представляє План допомоги постраждалим від конфлікту на сході України. У новому плані передбачена діяльність з надання допомоги у сфері освіти, з постачання населення продуктами харчування, забезпечення їх соціальною допомогою, послугами у сфері санітарії та житлом.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації, яку вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

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