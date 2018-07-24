Международное сообщество стало четче говорить об ответственности РФ за военную агрессию, - Волкер

По словам Волкера, раньше это было очень аморфно

В течение последнего года международная общественность стала гораздо четче говорить об ответственности России за военную агрессию на Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на "112 Украина".

"Я думаю, что стоит поговорить о нескольких вещах. Во-первых, мы увидели гораздо большую прозрачность в отношении международного сообщества, которое расследует ответственность России за конфликт. Я думаю, что раньше это было очень аморфно. Не хотели возлагать ответственность на РФ, когда речь шла о малазийском боинге или о российских войсках на Донбассе. Сейчас гораздо четче говорят о российской ответственности", - сообщил Волкер.

Напомним, 16 июля в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.

23 июля первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко заявила, что признание Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму в марте 2014 года станет доказательной базой в исках Украины против РФ.

Геращенко назвала признание Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму главным итогом саммита президентов России и США в Хельсинки.