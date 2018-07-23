Признание Путина по "референдуму" в Крыму станет доказательной базой, - Геращенко

Геращенко прокомментировала итоги саммита Трампа и Путина в Хельсинки

Признание президента России Владимира Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму в марте 2014 года станет доказательной базой в исках Украины против РФ. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко (БПП).

В частности, Геращенко главным итогом саммита президентов России и США в Хельсинки назвала признание Путина в организации и проведении так называемого референдума в Крыму.

"Самым главным моментом была явка с повинной Путина, когда он сказал, что "мы провели референдум". Уверена, это поможет нашим юристам МИД и Минюста при подготовке очередных исков против РФ относительно незаконного референдума под дулом автоматов. Путин добавил в копилку вещи, которые для нас будут доказательной базой", - отметила Геращенко.

Напомним, 16 июля на пресс-конференции в Хельсинки Путин заявил, что российская сторона провела референдум и для РФ вопрос Крыма закрыт.

"У (президента США Дональда, - ред.) Трампа позиция по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая позиция. Мы считаем, что мы провели референдум в соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для Российской Федерации этот вопрос закрыт", - заявил Путин.