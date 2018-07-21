Возле Водяного саперы обнаружили 25 российских мин

Новости Происшествия 21.07.2018 - 05:45
Фото: мины ПМН-2 (facebook\ООС)
Фото: мины ПМН-2 (facebook\ООС)

Российские противопехотные мины сняли с местности украинские саперы

Украинские саперы сняли с местности возле Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Так, в ходе проверки после того, как несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, были обнаружены 25 российских противопехотных мин ПМН-2.

"Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятых Украиной международных обязательств согласно Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными Силами Украины не используются", - говорится в сообщении.

Указано, что именно этот факт будет задокументирован и будет использован, как доказательство российской агрессии против Украины.

 

25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы возле Водяного #ООС #операція_ОС После...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 20 июля 2018 г.

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