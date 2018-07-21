Возле Водяного саперы обнаружили 25 российских мин

Российские противопехотные мины сняли с местности украинские саперы

Украинские саперы сняли с местности возле Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Так, в ходе проверки после того, как несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, были обнаружены 25 российских противопехотных мин ПМН-2.

"Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятых Украиной международных обязательств согласно Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными Силами Украины не используются", - говорится в сообщении.

Указано, что именно этот факт будет задокументирован и будет использован, как доказательство российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации (РФ) активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.