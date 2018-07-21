Возле Водяного саперы обнаружили 25 российских мин
Российские противопехотные мины сняли с местности украинские саперы
Украинские саперы сняли с местности возле Водяного 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.
Так, в ходе проверки после того, как несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, были обнаружены 25 российских противопехотных мин ПМН-2.
"Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятых Украиной международных обязательств согласно Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными Силами Украины не используются", - говорится в сообщении.
Указано, что именно этот факт будет задокументирован и будет использован, как доказательство российской агрессии против Украины.
25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы возле Водяного #ООС #операція_ОС После...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 20 июля 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации (РФ) активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.