Міжнародна спільнота стала чіткіше говорити про відповідальність РФ за військову агресію, - Волкер
За словами Волкера, раніше це було дуже аморфно
Впродовж останнього року міжнародна спільнота стала значно чіткіше говорити про відповідальність Росії за військову агресію на Донбасі. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на "112 Україна".
"Я думаю, що варто поговорити про кілька речей. По-перше, ми побачили значно більшу прозорість щодо міжнародної спільноти, яка розслідує російську відповідальність за конфлікт. Я думаю, що раніше це було дуже аморфно. Не хотіли покладати відповідальність на РФ, коли мова йшла про малайзійський боїнг чи про російські війська на Донбасі. Зараз значно чіткіше говорять про російську відповідальність", - повідомив Волкер.
Нагадаємо, 16 липня у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите.
23 липня перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко заявила, що зізнання Путіна в організації та проведенні так званого "референдуму" в Криму в березні 2014 року стане доказовою базою у позовах України проти РФ.
Геращенко назвала визнання Путіна в організації та проведенні так званого "референдуму" в Криму головним підсумком саміту президентів Росії та США в Гельсінкі.