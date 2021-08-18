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Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Днепра

Автор: Наталия Гурковская

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента для ряда украинских городов. В частности, Киев, Днепр, Харьков, Львова, Мариуполь, Николаев и Одесса получили повышение со "стабильного" до "позитивного" в иностранной и национальной валюте.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как значится в отчете Fitch Ratings, пересмотр прогноза по РДЭ для украинских городов следует за пересмотром прогноза на "позитивный" по суверенным рейтингам Украины. В частности, - Днепру удалось сохранить свои капиталовложения, которые в 2020 году выросли примерно на 300 млн грн - до 3,96 млрд грн, или 28% от общих расходов.

В то же время кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "B+", - значится в отчете Fitch.

Как сообщалось, в Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле.

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Днепр