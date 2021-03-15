ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 16:42
В Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле Фото: общественный транспорт Днепра (пресс-служба горсовета)
Автор: РБК-Украина

В Днепре забрендирован весь общественный транспорт в одном стиле. Отныне каждый транспорт имеет свой цвет: троллейбусы - лазурные, трамваи - гранатовые, а автобусы - ярко желтые.

Об этом сообщил специалист сектора контроля и мониторинга департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков, передает пресс-служба.

По его словам, внешне будет наноситься обязательный элемент - логотип города, днепровская волна, инвентарный номер и название перевозчика.

В салонах также все приведено к единому образцу: размещено схему движения общественного транспорта, предупреждающие стикеры (красные), те, на которых указана стоимость проезда, способы оплаты и размер штрафа (желтые), и те, что обозначают специальные места для людей с инвалидностью (синие), а также где можно перевозить детские коляски, велосипеды и др.

В Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стилеВ Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле

"Брендирование общественного транспорта имеет ряд преимуществ: первое - это единый унифицированный вид всего подвижного состава, вторая - узнаваемость для жителей и гостей города, в-третьих - удобство в ориентировании для пассажиров. К тому же внешний вид должен вызывать уважение и соответственно менять отношение горожан к общественному транспорту", - отметил главный художник города Сергей Белопольский.

Брендируют общественный транспорт после приобретения подвижного состава. В Перекраске нуждаются трамваи и автобусы. Троллейбусы доставляют с заводов уже в надлежащем виде.

Сейчас в Днепре забрендировано более чем 20 % всего общественного транспорта.

"Еще одним шагом в процессе брендирования станет замена автобусных трафаретов. Их сделают в одном формате: названия улиц, по которым курсирует маршрут, будут написаны на государственном языке в цветах бренда. Планируется, что до конца ноября трафареты во всех автобусах будет заменено", - добавил Иван Васючков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре перевозчики пополнили подвижной состав автобусами большой вместимости. Всего в этом году в Днепр прибыло 17 автобусов большой вместимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт Днепр транспорт
NEWS
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
Первая доза вакцины Covishield начинает действовать только с 22 дня, - Минздрав
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"