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Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг Дніпра

Автор: Наталія Гурковська

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по довгострокових рейтингах дефолту емітента для ряду українських міст. Зокрема, Київ, Дніпро, Харків, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Одеса отримали підвищення зі "стабільного" до "позитивного" в іноземній і національній валюті.

Про це пише РБК-Україна.

Як значиться в звіті Fitch Ratings, перегляд прогнозу по РДЕ для українських міст слідує за переглядом прогнозу на "позитивний" по суверенних рейтингах України. Зокрема, - Дніпру вдалося зберегти свої капіталовкладення, які в 2020 році зросли приблизно на 300 млн грн - до 3,96 млрд грн, або 28% від загальних витрат.

У той же час кредитоспроможність всіх семи міст відповідає рівню "B +", - йдеться у звіті Fitch.

Як повідомлялося, в Дніпрі забрендувати весь громадський транспорт в одному стилі.

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Дніпро