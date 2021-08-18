Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг Дніпра

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по довгострокових рейтингах дефолту емітента для ряду українських міст. Зокрема, Київ, Дніпро , Харків, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Одеса отримали підвищення зі "стабільного" до "позитивного" в іноземній і національній валюті.

Як значиться в звіті Fitch Ratings, перегляд прогнозу по РДЕ для українських міст слідує за переглядом прогнозу на "позитивний" по суверенних рейтингах України. Зокрема, - Дніпру вдалося зберегти свої капіталовкладення, які в 2020 році зросли приблизно на 300 млн грн - до 3,96 млрд грн, або 28% від загальних витрат.

У той же час кредитоспроможність всіх семи міст відповідає рівню "B +", - йдеться у звіті Fitch.