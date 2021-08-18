ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Днепра

Новина українською →
Днепр, Среда 18 августа 2021 16:09
Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Днепра Фото: международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента для ряда украинских городов. В частности, Киев, Днепр, Харьков, Львова, Мариуполь, Николаев и Одесса получили повышение со "стабильного" до "позитивного" в иностранной и национальной валюте.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как значится в отчете Fitch Ratings, пересмотр прогноза по РДЭ для украинских городов следует за пересмотром прогноза на "позитивный" по суверенным рейтингам Украины. В частности, - Днепру удалось сохранить свои капиталовложения, которые в 2020 году выросли примерно на 300 млн грн - до 3,96 млрд грн, или 28% от общих расходов.

В то же время кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "B+", - значится в отчете Fitch.

Как сообщалось, в Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта
Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной