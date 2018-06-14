Международная ситуация в течение следующего года будет сложной, - посол Канады

Ващук отметил, что Украине необходимо способствовать сотрудничеству с общественностью

Посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что международная ситуация в течение следующего года будет достаточно сложной. Об этом Ващук сообщил в ходе форума, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Международная ситуация в течение следующего года будет достаточно сложной. Украина страдает от вооруженной агрессии, но теперь чувствует и другие формы вызовов, которые не будут упрощать вам жизнь. Поэтому надо осознавать, что реформы делаются для вас. Они должны делаться так, чтобы МВФ мог отписывать транши. Судебная реформа - да, антикоррупционный суд - да. Также нужно восстановить и доверие относительно сотрудничества с общественностью" , - сообщил он.

По словам Ващука, необходимо способствовать распространению пространства для сотрудничества с общественностью.

"Окно возможностей должно заключаться в том, чтобы доказывать, что все процессе связаны, что все результаты благодаря децентралізации. Пока что все эти процессы рассматриваются отдельно", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина благодарна Канаде за позицию относительно невозможности возврата Российской Федерации в число лидеров стран "Большой семерки" (G7), пока РФ не выполнит обязательства по минским договоренностям.