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Україна подякувала Канаді за позицію в питанні повернення Росії в G7

НовиниПолітика    13.06.2018 - 15:40
Фото: Ірина Геращенко під час переговорів у Канаді (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко під час переговорів у Канаді (rada.gov.ua)

Україна та Канада також обговорили питання звільнення українських заручників

Україна вдячна Канаді за позицію щодо неможливості повернення Російської Федерації (РФ) у число лідерів країн "Великої сімки" (G7), допоки РФ не виконає зобов'язань по мінським домовленостям. Про це сказала перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко під час візиту до Канади, передає прес-служба парламенту.

"Представники української делегації подякували за послідовну позицію Канади на саміті G7 щодо неможливості повернення РФ до клубу провідних демократій світу без виконання Росією мінських домовленостей - реінтеграції окупованих територій України та звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також українська делегація зауважила, що Росія має понести відповідальність за порушення міжнародного права та за тисячі жертв, зокрема і за катастрофу Boeing 777 рейсу МH17.

"Особлива увага на зустрічах була надана питанням безпекової, гуманітарної та екологічної ситуації на Донбасі та в Криму, питанню звільнення заручників та політв’язнів, які утримуються на окупованих територіях України та в РФ", - повідомили в прес-службі парламенту.

Під час зустрічей сторони також обговорили необхідність активізації співпраці у сфері кібербезпеки, протидії пропаганді РФ та протидії втручання Росії у вибори.

Нагадаємо, раніше також прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росії не буде запропоновано повернутися в групу "Великої сімки", поки вона не перестане втручатися в справи інших країн.

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Теги публікації: Канада, G7  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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