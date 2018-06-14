Міжнародна ситуація протягом наступного року буде складною, - посол Канади

Ващук відзначив, що Україні необхідно сприяти співпраці із громадськістю

Посол Канади в Україні Роман Ващук заявив, що міжнародна ситуація протягом наступного року буде досить складною. Про це Ващук повідомив в ході форуму, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Міжнародна ситуація протягом наступного року буде досить складною. Україна потерпає від збройної агресії, але тепер відчуває й інші форми викликів, які не будуть упрощувати вам життя. Тому треба усвідомлювати, що реформи робляться для вас. Вони мусять робитися так, щоб МВФ міг відписувати транші. Судова реформа - так, антикорупційний суд - так. Також потрібно відновити і довіру щодо співпраці із громадськістю" , - повідомив він.

За словами Ващука, необхідно сприяти поширенню простору для співпраці із громадськістю.

"Вікно можливостей повинно полягати в тому, щоби доводити, що всі процесі пов'язані, що всі результати є завдяки децентралізації. Поки що всі ці процеси розглядаються окремо", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вдячна Канаді за позицію щодо неможливості повернення Російської Федерації у число лідерів країн "Великої сімки" (G7), допоки РФ не виконає зобов'язань по мінським домовленостям.