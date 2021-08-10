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Международная поддержка растет. Еще три страны примут участие в саммите Крымской платформы

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Саммит состоится в Киеве уже 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

В общем, на саммите Крымской платформы уже будет представлено 37 стран мира.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.

Напомним, накануне министр объяснил формат Крымской платформы.

Кроме того, Кулеба назвал четыре тематические панели, которые будут на саммите Крымской платформы.

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Дмитрий КулебаКрымская платформа