Международная поддержка растет. Еще три страны примут участие в саммите Крымской платформы

Сегодня три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Саммит состоится в Киеве уже 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
В общем, на саммите Крымской платформы уже будет представлено 37 стран мира.
"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.
Напомним, накануне министр объяснил формат Крымской платформы.
Кроме того, Кулеба назвал четыре тематические панели, которые будут на саммите Крымской платформы.