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Кулеба объяснил формат Крымской платформы: все подробности

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Киев, Пятница 06 августа 2021 15:02
Кулеба объяснил формат Крымской платформы: все подробности Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил формат Крымской платформы. Он рассказал, как пройдет мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в комментарии "ТСН".

Дата и место

Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".

"Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций", - сообщил Кулеба.

План мероприятия

Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.

"Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию", - сообщил Кулеба.

Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит Офис Крымской платформы.

Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма,
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Напомним, участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 страны.

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Крым Дмитрий Кулеба
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