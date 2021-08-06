Кулеба объяснил формат Крымской платформы: все подробности
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил формат Крымской платформы. Он рассказал, как пройдет мероприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в комментарии "ТСН".
Дата и место
Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве в конференц-центре "Парковый".
"Название выбрано не случайно. Это будет именно саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций", - сообщил Кулеба.
План мероприятия
Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.
"Это не будет встреча, чтобы просто сделать политические заявления. Все серьезнее. Страны-основательницы Крымской платформы создадут действенный международный механизм и примут совместную Декларацию участников международной Крымской платформы, как мы ее называем между собой в быту, Крымскую декларацию", - сообщил Кулеба.
Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит Офис Крымской платформы.
Во второй части саммита состоятся четыре тематические панели:
- о непризнании попытки аннексии Крыма,
- о милитаризации Азово-Черноморского региона,
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.