Міжнародна підтримка зростає. Ще три країни візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Сьогодні ше три країни підтвердили свою участь в установчому саміті Кримської платформи. Саміт відбудеться у Києві вже 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
Загалом, на саміті Кримської платформи вже буде представлено 37 країн світу.
"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.
Нагадаємо, напередодні міністр пояснив формат Кримської платформи.
Крім того, Кулеба назвав чотири тематичні панелі, які будуть на саміті Кримської платформи.