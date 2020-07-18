Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ

Фото: прощание с погибшими в катастрофе МАУ (РБК-Украина)

Бортовые самописцы будет изучать международная команда специалистов

Французские следователи заявили о прибытии во Францию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев.

Об этом сообщает агентство AFP.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов.

Украина также отправит своих специалистов для участия в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ.

Напомним, украинский самолет рейса PS-752 был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате инцидента погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа. Для расследования трагедии необходимо получить информацию из "черных ящиков", но Иран затягивал с их отправкой во Францию.

Сегодня Тегеран сообщил об отправке бортовых самописцев самолета МАУ во Францию, так как самостоятельно не может их расшифровать.

Сначала Иран утверждал, что самолет сбили из-за человеческой ошибки, но теперь говорит, что трагедия произошла из-за неполадки в системе противовоздушной обороны.