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"Черные ящики" самолета МАУ передали во французское бюро для анализа

Париж, Понедельник 20 июля 2020 11:35
"Черные ящики" самолета МАУ передали во французское бюро для анализа
Фото: последствия авиакатастрофы в Иране (скрин видео youtube.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Стороны ведут предварительные обсуждения

Во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации доставили "черные ящики" атакованного самолета МАУ, который был сбит в Иране. Сейчас стороны ведут предварительные обсуждения.

Об этом французское бюро сообщило в своем Twitter.

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных событий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года самолет рейса МАУ PS-752 был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа.

Стороны долгое время решали, где будут расшифровывать бортовые самописцы самолета. Сам Иран изначально говорил, что сам будет их расшифровывать. Также был вариант, что их отправят в Украину. Впрочем, решили, что этим вопросом займется Франция.

Напомним, в иранском Минобороны назвали виновного в крушении самолета МАУ и рассказали об обстоятельствах инцидента.

Кроме того, в Иране утверждают, что расследование по факту авиакатастрофы самолет МАУ находится на финальном этапе.

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