Международная федерация гимнастики отстранила Россию и Беларусь от соревнований

Фото: Россию и Беларусь отстранили от соревнований по гимнастике (facebook.com/fig.gym)

Международная федерация по гимнастике (FIG) отстранила Россию и Беларусь от соревнований на неопределенный срок из-за вторжения в Украину. С 7 марта в состязаниях не смогут принимать участие спортсмены и официальные лица, включая судей, из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз FIG.

"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", - говорится в релизе. Отмечается, что спортсмены и официальные лица России и Беларуси не будут участвовать в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 10 по 13 марта 2022 года.