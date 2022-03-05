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Международная федерация гимнастики отстранила Россию и Беларусь от соревнований

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Лозанна, Суббота 05 марта 2022 03:42
Международная федерация гимнастики отстранила Россию и Беларусь от соревнований Фото: Россию и Беларусь отстранили от соревнований по гимнастике (facebook.com/fig.gym)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международная федерация по гимнастике (FIG) отстранила Россию и Беларусь от соревнований на неопределенный срок из-за вторжения в Украину. С 7 марта в состязаниях не смогут принимать участие спортсмены и официальные лица, включая судей, из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз FIG.

"Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", - говорится в релизе.

Отмечается, что спортсмены и официальные лица России и Беларуси не будут участвовать в чемпионате мира по акробатической гимнастике, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 10 по 13 марта 2022 года.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все сборные и клубы России из международных турниров.

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