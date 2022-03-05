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Міжнародна федерація гімнастики відсторонила Росію і Білорусь від змагань

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Лозанна, Субота 05 березня 2022 03:42
Міжнародна федерація гімнастики відсторонила Росію і Білорусь від змагань Фото: Росію і Білорусь відсторонили від змагань з гімнастики (facebook.com/fig.gym)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародна федерація з гімнастики (FIG) відсторонила Росію і Білорусь від змагань на невизначений термін через вторгнення в Україну. З 7 березня в змаганнях не зможуть брати участь спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, з цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз FIG.

"Російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не допускаються до участі в змаганнях FIG з 7 березня 2022 року до подальшого повідомлення", - йдеться в релізі.

Відзначається, що спортсмени і офіційні особи Росії і Білорусі не братимуть участь в чемпіонаті світу з акробатичної гімнастики, який пройде в Баку (Азербайджан) з 10 по 13 березня 2022 року.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили всі збірні та клуби Росії з міжнародних турнірів.

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