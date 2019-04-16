Между Зеленским и Коломойским прослеживается связь, - Reuters

Между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и олигархом Украины Игорем Коломойским прослеживается связь через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что бронированный автомобиль Mercedes, на котором передвигается Зеленский, принадлежит украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу, одному из приближенных Коломойского. Тажке Миндич и Коломойский владели акциями оператора спутникового телевидения Vision TV. В 2017 году Миндич был зарегистрирован как держатель 9-процентной доли в компании Harley Trading Limited. Эта офшорная компания является одной из фирм, через которую Коломойский контролирует группу 1+1 media.

В частности, в издании пишут, что Миндич тесно связан с Зеленским через компанию Green Family Ltd. Соратник Коломойского является совладельцем этой компании. Еще Миндич является совладельцем трех компаний, которые занимаются подготовкой телешоу Зеленского.

Reuters также установил, что Зеленского сопровождает охранник, который ранее был запечатлен вместе с Коломойским. Охрану Зеленского также видели в фургоне, который принадлежит компании, связанной с Коломойским.

Ранее в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" говорилось о том, что Зеленский летал в Женеву (Швейцария), когда там жил олигарх Игорь Коломойский, по меньшей мере одиннадцать раз. Причем Зеленский, по информации журналистов, не раз летал на частных самолетах с бизнес-партнерами Коломойского - Геннадием Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами и Тимуром Миндичем.

Также в расследовании "Вihus.info" говорилось о том, что Андрей Богдан юрист, который работает с олигархом Игорем Коломойским, встречался от имени штаба Владимира Зеленского с директором НАБУ Артемом Сытником. Ранее Богдан был советником Коломойского, когда тот занимал должность главы Днепропетровской ОГА. Журналисты его назвали "доверенным специалистом олигарха по решениям уголовных дел".