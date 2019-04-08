Юрист Коломойского встречался с директором НАБУ от имени штаба Зеленского, - расследование

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Встреча была инициирована штабом Зеленского, заявили в пресс-службе НАБУ

Андрей Богдан юрист, который работает с олигархом Игорем Коломойским, встречался от имени штаба Владимира Зеленского с директором НАБУ Артемом Сытником. Об этом говорится в расследовании "Вihus.info".

Ранее Богдан был советником Коломойского, когда тот занимал должность главы Днепропетровской ОГА. Журналисты его назвали "доверенным специалистом олигарха по решениям уголовных дел".

В расследовании говорится, что в бизнес центре "Парковый" во время первого тура выборов 31 марта журналисты зафиксировали Богдана с бейджем телеканала "1+1".

Во вторник, 2 апреля, в здании "секретного штаба Зеленского" на Печерске в Киеве отмечали победу кандидата в президенты в первом туре выборов. В этот день с самого утра туда начали съезжаться автомобили, в частности, журналистами был замечен Борис Шефир (партнер Зеленского в кинобизнесе), Mercedes, записанный на Тимура Миндича (соратник олигарха Игоря Коломойского), однако пользуется авто сам Владимир Зеленский. Также было замечено авто Дмитрия Разумкова, спикера штаба Зеленского.

На вопрос журналистов о том, почему офис, который используют под штаб, не указан ни в одном отчете, Разумков ответил: "Я не отвечу на этот вопрос, потому что не знаю".

В тот день со стороны штаба выходила группа мужчин, среди которых был замечен Богдан. На следующий день к "секретному" штабу подъехал его автомобиль. Этот же автомобиль подъехал к штабу и 4 апреля.

По словам Разумкова, Богдан "участвует в штабе Зеленского, как его старый друг".

3 апреля, после объявления результатов первого тура, Богдан встретился с директором НАБУ Артемом Сытником. Организовал встречу основатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По словам Шабунина, это была экспертная встреча, на которой Богдан был представителем штаба Зеленского.

По словам пресс-секретаря НАБУ Светланы Олифиры, встреча была инициирована штабом Зеленского и "гражданской общественностью". Встреча продолжалась 30 минут. Она рассказала, что стороны обсуждали деятельность антикоррупционных органов.

В расследовании напомнили, что НАБУ расследует дела компаний, за которыми, по словам журналистов, стоит Коломойский. При этом Шабунин отрицает обсуждение уголовных дел во время встречи.

Кроме того, журналисты сообщили, что в декабре 2018 года Богдан и Зеленский летали в Израиль на четыре дня, после чего началась активная предвыборная кампания Зеленского. Сам Зеленский отказался комментировать поездку.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что хотел бы получить компенсацию за капитал, который якобы находился в "ПриватБанке" на момент его национализации в декабре 2016 года.