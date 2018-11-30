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Между Южной Кореей и КНДР запустили первый за десятилетие поезд

Новости » Политика    30.11.2018 - 21:38
Между Южной Кореей и КНДР запустили первый за десятилетие поезд
Фото: поезд (twitter.com/japtim)

В путь отправилось шесть вагонов из Южной Кореи

Первый поезд за последнее десятилетие отправился в пятницу, 30 ноября, с Южной до Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

На протяжении 18-дневной поездки эксперты из обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Обзор состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.

В путь отправились шесть вагонов из Южной Кореи, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

Отметим, Северная и Южная Корея начали процесс демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленном границе между двумя странами. КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль другой части 250-километрового рубежа, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Также Кореи вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы. Стороны договорились отвести 11 постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии границы до конца 2018. Также планируется отвод всего оружия с Об'объединенной зоны безопасности.

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