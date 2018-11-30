Між Південною Кореєю і КНДР запустили перший за десятиліття потяг

Фото: потяг (twitter.com/japtim)

У путь вирушило шість вагонів з Південної Кореї

Перший потяг за останнє десятиліття вирушив у п'ятницю, 30 листопада, з Південної до Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Упродовж 18-денної поїздки експерти з обох Корей разом проїдуть понад 2600 кілометрів майже через всю Північну Корею. Огляд стану залізничних шляхів має показати, які роботи необхідно провести для їх модернізації.

У путь вирушило шість вагонів з Південної Кореї, серед яких, зокрема, цистерна з 55 тонами дизельного палива для забезпечення безперебійного руху потягу, вагон-генератор, вагон із сидячими місцями, спальний купейний вагон, вагон для проведення нарад, а також вагон з водою для душових кабін та пральні.

Відзначимо, Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами. КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Також Кореї разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю від кордону. Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всієї зброї з Об'єднаної зони безпеки.