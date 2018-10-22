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КНДР і Південна Корея домовилися відвести зброю від кордону

Новини » Політика    22.10.2018 - 15:03
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

До кінця тижня сторони мають розширити демілітаризовану зону

Північна і Південна Корея разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сьогодні відбувся черговий раунд переговорів у прикордонному Пханмунджомі, на яких обговорювалися подальші шляхи демілітаризації. Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всієї зброї з Об'єднаної зони безпеки. В кінці поточного тижня проведуть спільну перевірку відведення зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. До цього північнокорейська сторона зазначила, що зацікавлена у тісній роботі з Білим домом.

Минулого тижня стало відомо, що Кім Чен Ин відмовився передати США список ядерних об'єктів. За даними ЗМІ, у відповідь на прохання держсекретаря Майка Помпео розкрити перелік ядерних об'єктів, Кім Чен Ин сказав, що "США не повірять мені, навіть якби я надав такий список. Може вийти, що відомості будуть вимагати знову, тоді виникне суперечка".

 

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