КНДР і Південна Корея почали ліквідацію погранпостів в демілітаризованій зоні

Фото: КНДР (wikimedia.org)

Сеул і Пхеньян почали знесення прикордонних постів

Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, нещодавно звідти відвели військову техніку. Таким чином держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня, якою передбачається знесення по 10 погранпостів з кожної сторони.

Зазначено, що КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея призупинили спільні навчання з протиповітряної оборони, щоб дати "всі можливості" для продовження дипломатичного процесу з Північною Кореєю (КНДР).

Так, рішення призупинити заплановані на грудень вчення Vigilant Ace прийняли міністр оборони США Джеймс Меттіс і міністр оборони Південної Кореї Чон Кен Ду, які зустрілися в Сінгапурі в п'ятницю.