ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

КНДР і Південна Корея почали ліквідацію погранпостів в демілітаризованій зоні

Новини » Політика    12.11.2018 - 05:13
Фото: КНДР (wikimedia.org)
Фото: КНДР (wikimedia.org)

Сеул і Пхеньян почали знесення прикордонних постів

Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, нещодавно звідти відвели військову техніку. Таким чином держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня, якою передбачається знесення по 10 погранпостів з кожної сторони.

Зазначено, що КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея призупинили спільні навчання з протиповітряної оборони, щоб дати "всі можливості" для продовження дипломатичного процесу з Північною Кореєю (КНДР).

Так, рішення призупинити заплановані на грудень вчення Vigilant Ace прийняли міністр оборони США Джеймс Меттіс і міністр оборони Південної Кореї Чон Кен Ду, які зустрілися в Сінгапурі в п'ятницю.

Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР КНДР погрожує відновити розбудову ядерного арсеналу
Новини України КНДРЮжная Кореядемилитаризация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся