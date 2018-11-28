Південна і Північна Кореї проведуть спільну інспекцію залізниць

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Інспекцію 1200 кілометрів залізничних колій розпочнуть вже цієї п'ятниці

Південна і Північна Кореї домовилися провести спільну інспекцію двох залізничних шляхів на заході та сході КНДР для їхньої модернізації, а також для з'єднання транскордонних залізничних ліній між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Зазначається, що інспекцію 1200 кілометрів залізничних колій розпочнуть вже цієї п'ятниці.

"У середу Південна й Північна Кореї домовилися провести 18-денну інспекцію двох залізничних шляхів на заході та сході КНДР для їхньої модернізації та з'єднання транскордонної залізничної лінії", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами. КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Також Кореї разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю від кордону. Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всієї зброї з Об'єднаної зони безпеки.