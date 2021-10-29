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Между Вьетнамом и Таиландом. Украина поднялась в рейтинге армий мира

Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира. Заняли 25 место с индексом 0,4396.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower Index 2021.

Сегодня ВСУ занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира.

Фото: Украина поднялась в рейтинге армий мира (globalfirepower.com)

Как и раньше, в пятерку входят:

  • США- 0,0718;
  • Россия - 0,0791;
  • Китай- 0,0854;
  • Индия - 0,1207;
  • Япония - 0,1599.

Отмечается, что рейтинг Global Firepower зависит от ряда критериев, среди которых военное могущество, финансы, география и материально-технические возможности страны.

"Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам соревноваться с более крупными, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов используются для дальнейшего уточнения годового списка", - сообщается на сайте.

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УкраинаВооруженные силы Украины