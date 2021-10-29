Между Вьетнамом и Таиландом. Украина поднялась в рейтинге армий мира

Сегодня ВСУ занимают 25 место в рейтинге сильнейших армий мира.

Фото: Украина поднялась в рейтинге армий мира (globalfirepower.com)

Как и раньше, в пятерку входят:

США- 0,0718;

Россия - 0,0791;

Китай- 0,0854;

Индия - 0,1207;

Япония - 0,1599.

Отмечается, что рейтинг Global Firepower зависит от ряда критериев, среди которых военное могущество, финансы, география и материально-технические возможности страны.

"Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам соревноваться с более крупными, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов используются для дальнейшего уточнения годового списка", - сообщается на сайте.