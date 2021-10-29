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Між В'єтнамом та Тайландом. Україна піднялася в рейтингу армій світу

Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України піднялися в рейтингу найсильніших армій світу. Посіли 25 місце з індексом 0,4396.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower Index 2021.

Сьогодні ЗСУ посідають 25 місце в рейтингу найсильніших армій світу.

Фото: Україна піднялася в рейтингу армій світу (globalfirepower.com)

Як і раніше, до п’ятірки входять:

  • США - 0,0718;
  • Росія - 0,0791;
  • Китай - 0,0854;
  • Індія - 0,1207;
  • Японія - 0,1599.

Зазначається, що рейтинг Global Firepower залежить від низки критеріїв серед яких військова могутність, фінанси, географія та матеріально-технічні можливості країни.

"Наша унікальна внутрішня формула дозволяє меншим, більш технологічно розвиненим країнам змагатися з більшими, менш розвиненими країнами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів та штрафів використовуються для подальшого уточнення річного списку", - повідомляється на сайті.

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