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Между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL

Фото: заработал газопровод GIPL между Польшей и Литвой (ambergrid.lt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), соединяющий Польшу и Литву, начал работу в воскресенье, 1 мая. Трубопровод может прокачивать газ в обоих направлениях и обеспечит энергонезависимость стран Балтийского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Впервые в истории стран, после длительного периода подключения GIPL, по газопроводу идет газ", - говорится в сообщении литовского оператора.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс назвал запуск газопровода особым событием. По его словам, трубопровод позволит обеспечить энергетическую независимость не только всего региона, включая Прибалтику, но и Финляндии.

"Газ сегодня транспортируется по нему в Польшу, однако в зависимости от потребностей может идти в обоих направлениях. Надежная инфраструктура смычки обеспечит возможность постоянного обмена природным газом", - уточнил Бикнюс.

Газопровод GIPL позволит прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд - в год).

Напомним, Литва и Польша объявили о завершении строительства газопровода GIPL в начале текущего года.

Отметим, газопровод строился с 2020 года. Он соединил прибалтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

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