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Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

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Вильнюс, Суббота 08 января 2022 23:05
Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL Фото: Польша и Литва завершили строительство газопровода GIPL (ambergrid.lt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Строительство газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) из Литвы в Польшу завершилось. Трубопровод полностью заполнен газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Несмотря на глобальные и локальные вызовы, мы реализовали наш план и стратегический энергетический проект Литвы на 116 миллионов долларов. К концу 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что в январе 2022 года было завершено строительство трубопровода GIPL, соединяющего Литву и Польшу. Весь трубопровод длиной 165 километров до польской границы заполнен газом.

Ожидается, что GIPL будет запущен в 2022 году. Конкретную дату объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры подготовят к запуску.

Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

Фото: Польша и Литва завершили строительство газопровода GIPL (ambergrid.lt)

Трубопровод строился с 2020 года. Он соединит прибалтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза. Кроме того, GIPL увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставок голубого топлива и конкуренцию.

Общая стоимость газопровода составила около 500 млн долларов. Литовский участок обошелся стране в 116 млн долларов.

Общая протяженность газопровода GIPL - 508 километров, из которых 165 проходят по территории Литвы и 343 - Польши. Диаметр трубопровода 700 мм. Его запуск позволит подключить балтийские системы к европейскому рынку газа.

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