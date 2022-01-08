Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid .

"Несмотря на глобальные и локальные вызовы, мы реализовали наш план и стратегический энергетический проект Литвы на 116 миллионов долларов. К концу 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что в январе 2022 года было завершено строительство трубопровода GIPL, соединяющего Литву и Польшу. Весь трубопровод длиной 165 километров до польской границы заполнен газом.

Ожидается, что GIPL будет запущен в 2022 году. Конкретную дату объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры подготовят к запуску.

Фото: Польша и Литва завершили строительство газопровода GIPL (ambergrid.lt)