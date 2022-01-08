Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL
Строительство газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) из Литвы в Польшу завершилось. Трубопровод полностью заполнен газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.
"Несмотря на глобальные и локальные вызовы, мы реализовали наш план и стратегический энергетический проект Литвы на 116 миллионов долларов. К концу 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", - сказано в сообщении компании.
Отмечается, что в январе 2022 года было завершено строительство трубопровода GIPL, соединяющего Литву и Польшу. Весь трубопровод длиной 165 километров до польской границы заполнен газом.
Ожидается, что GIPL будет запущен в 2022 году. Конкретную дату объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры подготовят к запуску.
Фото: Польша и Литва завершили строительство газопровода GIPL (ambergrid.lt)
Трубопровод строился с 2020 года. Он соединит прибалтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза. Кроме того, GIPL увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставок голубого топлива и конкуренцию.
Общая стоимость газопровода составила около 500 млн долларов. Литовский участок обошелся стране в 116 млн долларов.
Общая протяженность газопровода GIPL - 508 километров, из которых 165 проходят по территории Литвы и 343 - Польши. Диаметр трубопровода 700 мм. Его запуск позволит подключить балтийские системы к европейскому рынку газа.