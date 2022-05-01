RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Між Польщею та Литвою запрацював газопровід GIPL

Фото: запрацював газопровід GIPL між Польщею та Литвою (ambergrid.lt)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), що з'єднує Польщу і Литву, почав роботу в неділю, 1 травня. Трубопровід може прокачувати газ в обох напрямках і забезпечить енергонезалежність країн Балтійського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.

"Вперше в історії країн, після тривалого періоду підключення GIPL, по газопроводу йде газ", - йдеться в повідомленні литовського оператора.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бікнюс назвав запуск газопроводу особливою подією. За його словами, трубопровід дозволить забезпечити енергетичну незалежність не тільки всього регіону, включаючи Прибалтику, а й Фінляндії.

"Газ сьогодні транспортується по ньому до Польщі, однак залежно від потреб може йти в обох напрямках. Надійна інфраструктура смички забезпечить можливість постійного обміну природним газом", - уточнив Бікнюс.

Газопровід GIPL дозволить прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі (2 млрд кубічних метрів на рік) і 217 тисяч кубометрів на годину в напрямку Литви (1,9 млрд - на рік).

Нагадаємо, Литва і Польща оголосили про завершення будівництва газопроводу GIPL на початку поточного року.

Відзначимо, газопровід будувався з 2020 року. Він з'єднав прибалтійські країни і Фінляндію з газовою мережею Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаЛитваГаз