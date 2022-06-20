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В России пригрозили ЕС и НАТО из-за блокады Калининграда Литвой

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Калининград, Понедельник 20 июня 2022 11:27
В России пригрозили ЕС и НАТО из-за блокады Калининграда Литвой Фото: в России отреагировали на транспортную блокаду Калининграда (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает, что транспортная блокада Калининградской области Литвой "развязывает руки" Москве. При этом в РФ пригрозили Евросоюзу и НАТО из-за решения Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрея Климова в Telegram.

Он заявил, что "наглая выходка Вильнюса" отменяет для России членство Литвы в ЕС. После этого Москва якобы перейдет к решению проблемы любыми способами.

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - отметил Климов.

При этом российский чиновник обвинил также НАТО в транспортной блокаде Калининграда, заявив, что под ударом теперь находится весь военно-политический блок.

Напомним, что Литва перестала совершать половину транзита российских товаров в Калининград. Речь идет о грузах, которые попали под санкции ЕС.

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Российская Федерация Литва Калининград Евросоюз НАТО
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