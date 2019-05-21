Между Киевом и Осло установят прямое авиасообщение

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) начинает в октябре 2019 года прямой авиарейс Киев-Осло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По данным пресс-службы, полеты авиакомпании "Скандинавские авиалинии" по маршруту Киев-Осло будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, начиная с 26 октября 2019 года.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк выразил отдельную благодарность руководству авиакомпании SAS и компании-оператора гражданских аэропортов Норвегии Avinor за решение использовать в названии авиарейса украинское правописание столице Украины латиницей - Kyiv.

"Для тысяч украинских и норвежских предпринимателей и инвесторов, студентов и ученых, представителей культуры и спорта, общественных деятелей и государственных служащих, членов украинской общины в Норвегии и их родных в Украине начало прямого авиасообщения между Украиной и Норвегией - очень радостная и долгожданная новость", - отметил Вячеслав Яцюк

Он также добавил, что успеху авиарейса Киев-Осло будет способствовать безвизовый режим между Украиной и Норвегией.

Напомним, национальный авиаперевозчик Великобритании - авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Киев.

Ранее авиаперевозчик Yanair отменил выполнение рейсов ди Львова в Барселону (Испания).