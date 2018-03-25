Между Австралией и Британией открыли прямое авиасообщение

Маршрут из Перта в "Хитроу" входит в тройку самых длительных авиаперелетов в мире

Сегодня, 25 марта 2018 года, между Австралией и Великобританией открыли прямое авиасообщение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лондонского аэропорта "Хитроу" в Twitter.

Сообщается, что сегодня состоялся первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Британией. Самолет авиакомпании Qantas вылетел из австралийского Перта и приземлился в "Хитроу" спустя 17 часов и 6 минут.

Также сообщается, что благодаря открытию данного рейса перелет между странами сократился на 3-5 часов, так как отпала необходимость пересадок. Отметим, данный маршрут входит в тройку самых длительных авиаперелетов.

Australia is now just a hop away as the first ever regular direct flight from Europe launches today from Heathrow! The @Qantas Heathrow to Perth flight will operate daily, with a state of the art B787-9 Dreamliner. Find out more: https://t.co/zEaeEYbLC4 pic.twitter.com/860jYqLrGv — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair может изучить возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок. Отметим, лоукостер откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро.